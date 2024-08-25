Зеленский исключил размен территорий на мир
Киев не будет останавливать боевые действия по линии фронта и отдавать территории ради окончания конфликта, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна».
«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал он. Глава государства также повторил недавнее заявление о том, что целью наступления в Курской области стало предотвращение возможных атак на Сумскую область.
Зеленский добавил, что все действия Украины направлены на то, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру».
Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы. Москва отвергает такой вариант урегулирования конфликта.
называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.
6 августа Украина начала наступление в Курской области. Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и поручил «выдавить, выбить противника с наших территорий» и совместно с пограничной службой обеспечить прикрытие госграниц.
Курс Toncoin обвалился на 15% после задержания Павла Дурова
Что известно о задержании Павла Дурова во Франции
Ливанская группировка «Хезболла» и Израиль обменялись ударами
Холанд опередил Месси и Роналду по среднему количеству голов в XXI веке
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Какое жилье за границей можно купить по цене однушки в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов