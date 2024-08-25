Зеленский исключил размен территорий на мир

Украина не готова отдавать территории ради окончания конфликта, заявил Зеленский. Президент России предлагал для начала переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

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Киев не будет останавливать боевые действия по линии фронта и отдавать территории ради окончания конфликта, заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна».

«Украина не готова использовать свои территории как вариант предложения мира», — сказал он. Глава государства также повторил недавнее заявление о том, что целью наступления в Курской области стало предотвращение возможных атак на Сумскую область.

Зеленский добавил, что все действия Украины направлены на то, «чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру».

Киев настаивает на реализации «формулы мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годы. Москва отвергает такой вариант урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин в июне среди условий для начала переговоров называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.

6 августа Украина начала наступление в Курской области. Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и поручил «выдавить, выбить противника с наших территорий» и совместно с пограничной службой обеспечить прикрытие госграниц.