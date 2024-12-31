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Политика ,  
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Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов

В работу аэропорта Казани введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС (воздушных судов. — РБК), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в публикации в телеграм-канале.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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