Аэропорт Казани временно прекратил прием и отправку рейсов

В работу аэропорта Казани введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС (воздушных судов. — РБК), авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в публикации в телеграм-канале.

Материал дополняется.