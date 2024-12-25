Аэропорт Казани временно закрыли по соображениям безопасности

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Казань, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Летевшие в Казань рейсы из Стамбула, Алма-Аты и Томска перенаправлены в Самару из-за временных ограничений, сообщили «РИА Новости» в аэропорту столицы Татарстана.

Подобные ограничения вводятся регулярно в разных регионах, обычно они связаны с угрозой ударов дронами.

21 декабря беспилотники ВСУ атаковали Казань с 7:40 до 9:20 мск, дроны заходили тремя волнами с разных направлений, рассказали в Минобороны. В связи с этим аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял рейсы.

До этого ограничения в работу аэропорта Казани вводили в середине ноября. Перед этим Минобороны доложило о 51 сбитом за ночь беспилотнике над Россией.