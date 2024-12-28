В аэропорту Казани приостановили полеты
В аэропорту Казани с 06:00 по московскому времени ввели временные ограничения на полеты: он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-табло, до середины дня задержан вылет нескольких рейсов. Направляющиеся в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске, передает ТАСС.
На этой неделе аналогичные ограничения в аэропорту Казани вводили 27 и 25 декабря. Накануне полеты приостанавливали в Сочи и Грозном, а 26 декабря для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временно закрывали московские аэропорты.
Этой ночью, по данным Минобороны России, над территорией страны сбили 56 дронов: 28 над Воронежской областью, 17 — над Ростовской областью, еще 11 — над Белгородской.
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