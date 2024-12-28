В аэропорту Казани приостановили полеты

Аэропорт Казани с 6 утра не принимает и не отправляет самолеты, аналогичные ограничения вводили накануне

Фото: Airportkazan / Telegram

В аэропорту Казани с 06:00 по московскому времени ввели временные ограничения на полеты: он не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, до середины дня задержан вылет нескольких рейсов. Направляющиеся в Казань самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске, передает ТАСС.

На этой неделе аналогичные ограничения в аэропорту Казани вводили 27 и 25 декабря. Накануне полеты приостанавливали в Сочи и Грозном, а 26 декабря для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов временно закрывали московские аэропорты.

Этой ночью, по данным Минобороны России, над территорией страны сбили 56 дронов: 28 над Воронежской областью, 17 — над Ростовской областью, еще 11 — над Белгородской.