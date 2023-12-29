Китай обратился к року для влияния на Тайвань

Тайваньскую группу заподозрили в Китае в выступлениях под фонограмму, что запрещено в стране. От музыкантов потребовали, чтобы те поддержали позицию Китая по Тайваню перед январскими выборами на острове, утверждает Reuters

Выступление группы Mayday (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Власти Китая оказывали давление на популярную тайваньскую рок-группу Mayday, принуждая их к прокитайским заявлениям в преддверии выборов на острове. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники и внутренний документ спецслужб Тайваня.

От рок-музыкантов требовали публично поддержать позицию Пекина о принадлежности Тайваня Китаю, а также присоединиться к китайской «медиапропаганде» на острове, сказано в записке. В Китае запрещено выступление под фонограмму, и Национальное управление радио и телевидения страны, чтобы оказать давление на рок-группу, объявило о начале расследования против нее, заподозрив в нарушении этого правила, рассказали два сотрудника тайваньской спецслужбы.

Китайские власти пригрозили проверкой со штрафом и попросили музыкантов о неопределенной «политической услуге», но те отказались, сообщил Reuters источник, непосредственно знакомый с происходящим. «Им придется заплатить, если они не будут сотрудничать», — пояснил он.

По тайваньской информации, за эту кампанию против музыкантов ответственен Отдел пропаганды ЦК Компартии Китая, который стремится повлиять на взгляды молодежи и исход президентских выборов. Тайваньские чиновники назвали кампанию против Mayday беспрецедентной: утверждения об использовании фонограммы синхронно освещали крупнейшие государственные медиа в Китае: People's Daily, CCTV, Xinhua.

Всеобщие выборы на Тайване пройдут 13 января. Жители острова выберут президента, вице-президента, а также 113 членов Законодательного юаня — однопалатного парламента страны.

От правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) баллотируется 64-летний Лай Цинд. Лай занимает более жесткую, чем нынешний президент Цай Инвэнь, позицию по вопросу независимости Тайваня. От Гоминьдана на выборы идет 66-летний Хоу Юи, мэр Нового Тайбэя, от Тайваньской народной партии баллотируется ее основатель и мэр Тайбэя 64-летний Кэ Вэньчжэ. Оба кандидата выступают против воссоединения с материком, хотя их позиция более сдержанная, чем у ДПП. Хоу выступает за диалог с Пекином и называет голос за себя «голосом за мир». Кэ, в свою очередь, позиционирует себя как «золотую середину» между правящей партией и Гоминьданом.

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В последних опросах общественного мнения лидирует кандидат от правящей партии: Лая поддержали 34% респондентов, Хоу — 31%, а Кэ — 23%.

Китай считает Тайвань своей провинцией, но остров не согласен с попытками Пекина взять его под контроль. Китайские власти предупреждали о «большой неопределенности» на тайваньских выборах и подчеркивали: «Независимость Тайваня означает войну, а настаивание на независимости Тайваня рано или поздно приведет к войне».

По сведениям CNBC, американский президент США Джо Байден в ходе переговоров в Сан-Франциско предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину уважать электоральный процесс на Тайване, на что тот ответил: мир — это хорошо, но Пекину необходимо урегулировать ситуацию.