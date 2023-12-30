Чехия отказалась участвовать в заседании СБ ООН по требованию России

МИД: Чехия не будет участвовать в заседании СБ ООН после обстрела Белгорода

Россия потребовала пригласить Чехию на заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду из-за поставок оружия Украине. В чешском МИДе заявили, что «не позволят России вызывать нас куда-либо»

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Чехия не будет участвовать в заседании Совета Безопасности ООН, созыва которого запросила Россия из-за обстрела Белгорода. Об этом в X (бывшая Twitter) написал глава МИДа Ян Липавский.

«Мы не позволим России вызывать нас куда-либо», — заявил он. По словам министра, представитель Чехии «с удовольствием придет», когда Россия захочет обсудить на заседании вывод своих войск с территории Украины.

Заседание запрошено на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени). По словам первого зампостпреда Дмитрия Полянского, Москва потребовала пригласить на него представителей Чехии из-за поставок оружия Украине.

Как сообщили в российском Минобороны, украинские военные при обстреле Белгорода 30 декабря использовали снаряды РСЗО Vampire чешского производства и две ракеты типа «Ольха» с кассетными зарядами. Обе ракеты и большинство снарядов сбила ПВО, но часть обломков упали в городе.

В Госдепартаменте США, комментируя удар по Белгороду, заявили, что не поощряют подобных атак. В офисе генсека ООН назвали неприемлемыми нападения на гражданское население и инфраструктуру.

По последним данным МЧС, в результате обстрела города погибли 18 человек, еще 111 пострадали. Повреждены более 20 многоквартирных домов, торговые центры, магазины, более 100 автомобилей. Жители Белгорода рассказали, что некоторые укрытия во время обстрела оказались закрыты. Мэр Валентин Демидов попросил сообщить ему о таких случаях и «дать обратную связь, если по каким-то адресам ответственные отработали невовремя».