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Военная операция на Украине ,  
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Три города отказались от новогодних салютов из-за обстрела в Белгороде

Во Владивостоке и на Камчатке отменили новогодний салют из-за обстрела Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине

Праздничный фейерверк по случаю Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке из-за обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода. Об этом главы городов написали в своих соцсетях.

«Неправильно идти на поводу у террористов и отменять новогодние мероприятия, лишая праздника наших детей. Конечно, фейерверк в такой момент неуместен, но новогодняя программа в центре города пройдет», — заявил мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин на своей странице в «ВКонтакте».

«Друзья, мы приняли решение отменить запланированный на вечер праздничный салют. Думаю, сегодня он будет неуместен», — написал в своем телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев. Он отметил, что празднование Нового года «обязательно состоится» и призвал жителей погулять по улицам города.

«Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления раненым. Во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки», — сообщил мэр города Константин Шестаков в телеграм-канале.

Ранее мэр Магадана Юрий Гришан отменил новогодние мероприятия на Театральной площади города в связи с обстрелом Белгорода. По его мнению, такое решение должны поддержать и те, кто планировал запускать салюты.

Обстрел центра Белгорода ВСУ. Главное
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Днем 30 декабря Белгород подвергся массированной атаке со стороны Украины. По данным российского Минобороны, украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Дежурные средства ПВО сбили ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала на город.

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В результате обстрела погибли 22 человека. Среди них — три ребенка. Пострадали 109 человек, в том числе 17 детей, в тяжелом состоянии находятся 30 раненых.

Теги
Белгород Благовещенск Петропавловск-Камчатский Владивосток обстрел Новый год фейерверк
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