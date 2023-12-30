Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за удара по Белгороду

Заседание запрошено на 23:00, Россия требует присутствия представителя Чехии. В Минобороны сообщали, что при обстреле ВСУ использовали снаряды чешской РСЗО Vampire

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН из-за удара по Белгороду, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН. Россия запросила заседание Совбеза», — сказала она.

Захарова также заявила, что за случившимся «стоит Британия, которая в координации с США подстрекает киевский режим к террористическим действиям» из-за провала контрнаступления Украины. Она добавила, что ответственность несут и страны ЕС, так как они продолжают поставлять ВСУ оружие.

Как уточнил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский, заседание запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени), Москва настаивает на участии в нем представителя Чехии, чтобы он объяснился по вопросу поставок оружия Киеву.

В Минобороны ранее сообщали, что при ударе ВСУ использовали реактивные снаряды системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства и две ракеты «Ольха» с запрещенным кассетным снаряжением. Обе ракеты были сбиты системой ПВО, как и большинство снарядов, но часть из них вместе с обломками ракет упали в Белгороде.

По последним данным, опубликованным МЧС, жертвами удара стали 14 человек, 108 пострадали. Среди погибших есть двое детей, 15 несовершеннолетних ранены (по данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой — 17, четверо в реанимации в тяжелом состоянии).

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Обстрел произошел около 15:00. Телеграм-канал SHOT писал, что под ударом оказались Соборная площадь, Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. «РИА Новости» сообщало, что среди поврежденных зданий — дом правительства области, который находится на Соборной площади. ТАСС в экстренных службах сообщили о повреждении, по предварительным данным, около 40 гражданских объектов в городе.