В Одесской области ограничат работу энергоемких предприятий

Губернатор: в Одесской области перенаправят электричество с предприятий на жилые дома

30 декабря Марченко сообщал, что из-за повреждений энергетической инфраструктуры более 400 тыс. абонентов в Одесской области остались без света. По его словам, власти временно перенаправят энергию с предприятий на жилые дома

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В Одесской области планируют ограничить работу энергоемких промпредприятий, чтобы освободившееся электричество передать в жилые дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Максим Марченко.

«Наши энергетики делают все возможное, для ликвидации последствий ракетных ударов. <...> Администрация проводит работу с наиболее энергоемкими промышленными предприятиями области относительно ограничения их работы в праздничные дни. Освобожденные энергетические мощности будут направлены для обеспечения бытовых пользователей электроэнергией для того, чтобы у наших жителей была возможность провести праздничные дни, а именно 31 декабря и 1 января, без отключения электроэнергии», — сказал он.

30 декабря Марченко сообщал, что из-за повреждений объектов украинской энергетической инфраструктуры более 400 тыс. абонентов в Одесской области остались без света.

Утром 29 декабря на большей части Украины была объявлена воздушная тревога, власти сообщили о взрывах в крупных городах, перебоях с электричеством. Власти ряда областей, включая Одесскую и Львовскую, сообщили об отключении света. Спустя сутки государственная службы по чрезвычайным ситуациям Украины

уточнила, что в результате ударов были повреждены 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях.

Минобороны России в своей последней сводке отчиталось о поражении 29 декабря «объектов энергетики, обеспечивавших работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины». «В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», — говорится в сообщении военного ведомства.

Россия наносит удары по объектам военного управления и энергетики Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.