Китай одобрил выход на рынок своей вакцины от коронавируса

Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило инактивированную вакцину от коронавируса, которую разработала China National Biotec Group (CNBG) (подразделение Sinopharm), для широкого использования, сообщает Xinhua.

В сообщении, однако, говорится, что в будущем необходимо будет постоянно наблюдать за эффективностью и долговечностью защитного механизма, создаваемого вакциной.

Тем не менее, до этого компания сообщала, что ее препарат показал эффективность на уровне 79,3% по промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний. Результаты исследований соответствовали стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявляла компания.

Материал дополняется.