Bloomberg рассказал о выжидании индийских НПЗ после санкций против России

По словам топ-менеджеров НПЗ, индийские компании выжидают указаний от правительства и оценивают возможные альтернативы
Фото: Amit Dave / Reuters
Фото: Amit Dave / Reuters

После антироссийских санкций США нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали выходить на рынок российской нефти сорта Urals и перешли в режим ожидания, сообщает Bloomberg.

Речь идет о таких компаниях, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. По словам топ-менеджеров НПЗ, они выжидают указаний от правительства и оценивают возможные альтернативы.

Кроме того, как пишет Bloomberg, до введения последних санкций цена на российскую нефть марки ESPO была выше более чем на $1 за баррель. По данным трейдеров, участвующих в торгах, спотовые продажи нефти этой марки, которая поставляется с Дальнего Востока России, предлагались со скидкой 50% за баррель по сравнению с эталонным сортом ICE Brent.

Цена на российскую нефть упала после того, как западные санкции вынудили китайские нефтеперерабатывающие компании отменить некоторые закупки, уточнило агентство.

WSJ узнала, почему Трамп передумал наказывать Китай за российскую нефть
Политика
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

США ввели санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний 22 октября. Американский Минфин объяснил эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» и призвал союзников присоединиться.

Трамп в начале августа повысил до 50% пошлины для Индии из-за того, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». В середине октября президент США утверждал, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.

Москва считает вводимые санкции незаконными. В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

