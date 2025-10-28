Bloomberg рассказал о выжидании индийских НПЗ после санкций против России

По словам топ-менеджеров НПЗ, индийские компании выжидают указаний от правительства и оценивают возможные альтернативы

Фото: Amit Dave / Reuters

После антироссийских санкций США нефтеперерабатывающие заводы Индии перестали выходить на рынок российской нефти сорта Urals и перешли в режим ожидания, сообщает Bloomberg.

Речь идет о таких компаниях, как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. По словам топ-менеджеров НПЗ, они выжидают указаний от правительства и оценивают возможные альтернативы.

Кроме того, как пишет Bloomberg, до введения последних санкций цена на российскую нефть марки ESPO была выше более чем на $1 за баррель. По данным трейдеров, участвующих в торгах, спотовые продажи нефти этой марки, которая поставляется с Дальнего Востока России, предлагались со скидкой 50% за баррель по сравнению с эталонным сортом ICE Brent.

Цена на российскую нефть упала после того, как западные санкции вынудили китайские нефтеперерабатывающие компании отменить некоторые закупки, уточнило агентство.

США ввели санкции в отношении «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний 22 октября. Американский Минфин объяснил эти действия «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» и призвал союзников присоединиться.

Трамп в начале августа повысил до 50% пошлины для Индии из-за того, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России». В середине октября президент США утверждал, что индийский премьер Нарендра Моди пообещал, что Индия больше не будет покупать российскую нефть.

Москва считает вводимые санкции незаконными. В Кремле также заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами.