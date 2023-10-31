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Кадыров приказал при беспорядках после предупреждения стрелять в лоб

Кадыров: в случае беспорядков после предупреждений надо стрелять в лоб
Если в Чечне кто-то выйдет на «несанкционированные беспорядки» его сразу задержат или остановят оружием, заявил Рамзан Кадыров. Молодежи, которая решит участвовать в таких действиях, он предложил «советоваться со старейшинами»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: ТАСС)

Если в Чечне кто-то выйдет на беспорядки, его нужно задержать или сделать три выстрела в воздух, а «четвертый — в лоб», завил глава республики Рамзан Кадыров на совещании. Его слова приводит «Чечня Сегодня».

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут», — заявил Кадыров. Он подчеркнул, что это его приказ.

Кадыров отметил, что в Дагестане участники беспорядков разгромили собственный аэропорт, «нанесли ущерб самим себе». Он посоветовал молодежи перед тем как совершать подобные действия «посоветоваться со старейшинами». «Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло — на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев», — добавил глава Чечни (цитата по «Грозный-Информ»).

Ранее Кадыров написал в телеграм-канале, что митинги, погромы в аэропортах в поисках евреев и призывы к насилию недопустимы, поскольку «нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри».

Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы вечером 29 октября перед прибытием рейса из Тель-Авива. Участники беспорядков хотели найти израильтян, с этой целью они проникли в том числе на взлетно-посадочную полосу. Росавиация объявила о закрытии аэропорта, спустя несколько часов силовикам удалось вытеснить толпу. По данным источников РБК, в беспорядках участвовали около 1,2 тыс. человек. Следственный комитет завел уголовное дело, в домах участников проведены обыски. Задержаны, по последним данным, более 80 человек.

Кадыров приказал при беспорядках после предупреждения стрелять в лоб
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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за произошедшее, а также обвинил в попытках дестабилизировать республику «врагов». Он пообещал, что снисхождения к участникам беспорядков не будет. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети и «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

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Рамзан Кадыров беспорядки Дагестан Чечня Израиль
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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