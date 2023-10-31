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Аэропорт Махачкалы полностью возобновил работу

Меликов: аэропорт Махачкалы полностью возобновил работу
Фото: Муса Салгереев / ТАСС
Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Работа аэропорта Махачкалы полностью восстановлена, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Глава региона уточнил, что только на сегодня запланировано 24 рейса на прилет и 28 — на вылет. «Работа нашего аэропорта полностью восстановлена! <...> Всего услугами воздушной гавани воспользуются сегодня около 3 тыс. пассажиров», — добавил Меликов.

Глава региона подчеркнул, что «никому не удалось опорочить Дагестан». По его словам, все, что вышло у погромщиков, — это «повредить чужое имущество», но и с этими последствиями, отметил Меликов, власти оперативно справились.

29 октября в аэропорт Махачкалы ворвалась толпа. Участники беспорядков выбежали на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет, прилетевший из Тель-Авива. Они искали пассажиров борта. В результате силовики задержали более 80 человек, пострадавших — больше 20. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Аэропорт Махачкалы полностью возобновил работу
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Президент России Владимир Путин заявил, что к беспорядкам призывали в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

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Меликов осудил участников беспорядков и назвал их «нелюдьми». Он напомнил, что позиция России по конфликту в Палестине остается неизменной многие годы, и Москва всегда поддерживала создание независимого палестинского государства. Меликов отметил, что массовые беспорядки не делают эту цель ближе.

Теги
Сергей Меликов Дагестан массовые беспорядки аэропорты
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