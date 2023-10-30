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Число задержанных после беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83

МВД: число задержанных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 83

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: предоставлено РБК очевидцем
Фото: предоставлено РБК очевидцем
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: предоставлено РБК очевидцем
Фото: Reuters
Фото: предоставлено РБК очевидцем

После беспорядков в аэропорту Махачкалы были задержаны 83 человека, сообщила пресс-служба управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Кроме того, полиция провела более 50 обысков. В ходе следственных действий изъяли оргтехнику и телефоны, «являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках».

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября: толпа прорвалась на территорию воздушной гавани, в том числе на взлетно-посадочную полосу. По оценкам источников РБК в дагестанском МВД, всего в беспорядках участвовали 1,2 тыс. человек.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта. На его территорию приехали силовики, начались столкновения демонстрантов с полицией. После 22:00 аэропорт очистили от протестующих. В МВД позже сообщили, что в результате стычек с участниками беспорядков пострадали девять полицейских, двое из них в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (массовые беспорядки). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать расследование дела в Главное следственное управление СК. Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, допросили участников беспорядков и провели обыски по местам жительства «лиц, причастных к организации и исполнению» беспорядков.

Теги
Махачкала беспорядки полиция МВД задержания
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