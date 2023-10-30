Кадыров осудил участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы

Кадыров: нельзя митинговать и громить аэропорты в поисках евреев

Кадыров назвал антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы «расшатыванием ситуации изнутри» и пообещал жестко пресекать попытки погромов. Путин обвинял в произошедшем Украину и Запад. Среди пострадавших — девять полицейских

Рамзан Кадыров (Фото: Татьяна Барыбина / ТАСС)

Митинги, погромы в аэропортах в поисках евреев и призывы к насилию недопустимы, поскольку «нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри», написал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», — написал Кадыров.

По его словам, «подобную провокацию» попытались осуществить прошлой ночью и в Чечне, но на «фейковые призывы» обратили внимание СМИ и власти республики, акцию удалось пресечь.

Кадыров добавил, что Израиль в ходе войны «показал миру свое истинное лицо, устраивая самый настоящий массовый террор», положение палестинского народа он назвал трагедией.

Беспорядки произошли накануне, вечером 29 октября. Толпа прорвалась в здание международного терминала, а затем выбежала на взлетно-посадочную полосу, поскольку в аэропорту должен был сесть самолет из Тель-Авива, они искали его пассажиров.

Из Тель-Авива в основном прилетели женщины и дети. Один ребенок был в коляске и на аппарате искусственной вентиляции легких, он «тоже со всей массой вынужден был скрываться», рассказывал директор аэропорта Махачкалы Саид Рамазанов.

Пострадали более 20 человек. СК завел уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Силовики заявили, что установили более 150 участников. По состоянию на вечер понедельника задержаны 83 человека. Пострадали девять полицейских, двое из них госпитализированы.

Президент Владимир Путин обвинил в беспорядках Украину и Запад. Он заявил, что представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России».

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — подчеркнули в израильском правительстве.