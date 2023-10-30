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Политика ,  
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Глава Дагестана заявил, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале

Сергей Меликов (слева на первом плане) на территории международного аэропорта Махачкалы
Сергей Меликов (слева на первом плане) на территории международного аэропорта Махачкалы (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что ему стыдно за беспорядки в аэропорту Махачкалы.

«Мне сегодня стыдно за те события, которые произошли вчера, потому что Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы», — сказал он (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в других регионах Северного Кавказа, где тоже молились за пострадавших на Ближнем Востоке, подобных инцидентов не было.

«И только у нас в Дагестане мы в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков, их немного, но тем не менее оценку дают сегодня Дагестану», — сказал Меликов.

Материал дополняется.

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