Израиль после беспорядков в Махачкале призвал Россию защитить евреев
Офис премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля опубликовали совместное заявление в связи с событиями в Махачкале. В нем говорится, что власти Израиля внимательно следят за развитием событий
«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — говорится в заявлении.
В МИДе Израиля подчеркнули, что посол Израиля в России Алекс Бен-Цви «работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев в этой стране».
Толпа протестующих начала собираться у аэропорта Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из Израиля. После прорыва в аэропорт люди вышли на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет. Аэропорт временно закрыли и перенаправили рейсы на резервные площадки, к месту беспорядков прибыл спецназ.
В 22:10 (мск) правительство Дагестана сообщило, что ситуация с прорывом протестующих в аэропорт Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовые службы. Власти также попросили жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск в связи с «инцидентом» в аэропорту.
МВД ранее обещало задержать всех участников несогласованных протестов, а также привлечь к ответственности подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и погромами).
По поручению главы Дагестана Сергей Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание оперштаба по ситуации в аэропорту Махачкалы, говорится в сообщении правительства республики.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности