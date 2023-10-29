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Политика ,  
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Израиль после беспорядков в Махачкале призвал Россию защитить евреев

На фоне прорыва протестующих в аэропорт Махачкалы, в котором приземлился рейс из Израиля, Тель-Авив призвал Москву обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев. СК ранее завел уголовное дело по факту инцидента
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Офис премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля опубликовали совместное заявление в связи с событиями в Махачкале. В нем говорится, что власти Израиля внимательно следят за развитием событий

«Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — говорится в заявлении.

В МИДе Израиля подчеркнули, что посол Израиля в России Алекс Бен-Цви «работает с властями России над обеспечением безопасности израильтян и евреев в этой стране».

Толпа протестующих начала собираться у аэропорта Махачкалы вечером 29 октября из-за прилета рейса WZ 4728 авиакомпании Red Wings из Израиля. После прорыва в аэропорт люди вышли на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет. Аэропорт временно закрыли и перенаправили рейсы на резервные площадки, к месту беспорядков прибыл спецназ.

Израиль после беспорядков в Махачкале призвал Россию защитить евреев
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В 22:10 (мск) правительство Дагестана сообщило, что ситуация с прорывом протестующих в аэропорт Махачкалы находится под контролем, на месте работают силовые службы. Власти также попросили жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала-Каспийск в связи с «инцидентом» в аэропорту.

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МВД ранее обещало задержать всех участников несогласованных протестов, а также привлечь к ответственности подстрекающих к беспорядкам и разжиганию межнациональной розни. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и погромами).

По поручению главы Дагестана Сергей Меликова в ближайшее время состоится экстренное заседание оперштаба по ситуации в аэропорту Махачкалы, говорится в сообщении правительства республики.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль Дагестан евреи Махачкала протесты
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