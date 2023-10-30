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Палестино-израильский конфликт ,  
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Патриарх Кирилл и раввин Борода осудили беспорядки в Махачкале

Патриарх Кирилл и глава ФЕОР Борода осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Патриарх Кирилл назвал беспорядки попыткой «посеять рознь между мусульманами и иудеями». Глава ФЕОР отметил, что обострение на Ближнем Востоке затронуло россиян, и антисемитские настроения «переросли в открытую агрессию»
Александр Борода
Александр Борода (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода выступили с осуждением беспорядков в махачкалинском аэропорту Уйташ вечером 29 октября, когда толпа ворвалась в здание международного терминала, а потом на взлетно-посадочную полосу в поисках прилетевших из Израиля.

Патриарх Кирилл назвал произошедшее попыткой «посеять рознь между мусульманами и иудеями России, на протяжении веков поддерживающими добрые отношения дружбы и сотрудничества». По его мнению, в планировании беспорядков участвовали «силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране».

Этим людям, заявил патриарх, нет оправданий, поскольку прилетевшие в Дагестан пассажиры «не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке». Кирилл призвал россиян укреплять межрелигиозный мир.

Глава ФЕОР Александр Борода, комментируя беспорядки в аэропорту Махачкалы и предшествующие им акции в других городах Северного Кавказа (поджог строящегося еврейского центра в Нальчике, требования толпы в Хасавюрте выселить из гостиницы граждан Израиля, несанкционированный митинг в Черкесске), заявил, что обострение на Ближнем Востоке затронуло россиян и «настроения антиизраильского характера теперь превратились в открытую агрессию по отношению даже к российским евреям».

Раввин считает, что антисемитские акции в регионе произошли, так как «руководство республик не могло и представить, что многонациональный Кавказ охватят такие волнения». «Так не мог подумать никто, этот регион исторически был домом для разных народов, которые всегда жили в мире и уважении», — подчеркнул Борода. Организаторы и участники этих акций должны понести наказание в соответствии с законом, уверен он.

Глава ФЕОР призвал осторожно и ответственно отнестись к освещению конфликта между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, «чтобы люди не приходили к односторонним и радикальным взглядам, чтобы они делали выводы из гуманных позиций, а не на основе бушующих негативных эмоций», а также усилить просветительскую деятельность. Борода отметил, что позиция участников беспорядков в аэропорту была сформирована «на основании информации из социальных сетей и средств массовой информации — как российских, так и зарубежных».

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28 октября с осуждением антисемитских акций выступил и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Центр заявил, что поддерживает Палестину, но подчеркнул, что мусульмане «не могут быть на стороне ненависти и нетерпимости к другим народам и религиям и не должны поддаваться на ложные призывы к насилию».

В Кремле считают, что беспорядки в Махачкале стали «во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне». Глава Дагестана Сергей Меликов возложил ответственность за произошедшее в аэропорту на «врагов, противников» России. Он заявил, что ему стыдно за события в Махачкале, и отметил, что в других регионах Северного Кавказа, несмотря на «какие-то одиночные проявления, подобного беспредела не произошло».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
патриарх Кирилл Федерация еврейских общин Махачкала антисемитизм Северный Кавказ
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