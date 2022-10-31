AP узнало о плане Байдена ввести налог на сверхприбыль для нефтяников

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 31 окт, 16:03
«Европа закрыта». Что говорят об отказе Боснии от матча со сборной России Спорт, 00:15
Зеленский сообщил о подписании с Чехией декларации о членстве в НАТО Политика, 00:14
Москва возглавила рейтинг городов по снижению цен на жилье в октябре Недвижимость, 00:01
Что изменится в российских законах в ноябре Общество, 00:00
Россияне стали чаще покупать отечественные порошки вместо Tide и Ariel Бизнес, 00:00
Фильму «Титаник»— 25 лет. Как сложилась судьба актеров и где они сейчас Life, 00:00
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 31 окт, 23:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Инспекторы МАГАТЭ начали проверку двух объектов на Украине Политика, 31 окт, 23:54
Песков заявил об инерции военкоматов после завершения мобилизации Политика, 31 окт, 23:50
Путин назвал удары по объектам на Украине ответом на теракт в Севастополе Политика, 31 окт, 23:25
AP узнало о плане Байдена ввести налог на сверхприбыль для нефтяников Политика, 31 окт, 23:24
Путин заявил, что Россия не изменит позицию по переговорам с Украиной Политика, 31 окт, 23:18
В GAP пояснили продолжение поставок продукции в Россию Бизнес, 31 окт, 23:16
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 31 окт, 23:15
Война санкций ,  
0 

AP узнало о плане Байдена ввести налог на сверхприбыль для нефтяников

AP: Байден может ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний из-за цен на бензин
Источники агентства указали, что из-за роста цен на бензин в США Байден предложит американским нефтяникам нарастить производство, в противном случае — попросит конгресс ввести налог на сверхприбыль
Exxon Mobil XOM $110,8 -0,01% Купить
Shell SHEL $55,63 -1,01% Купить
BRENT BRENT $95 -0,73%
Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Президент США Джо Байден призовет нефтяные компании инвестировать средства в снижение цен на бензин, в противном случае он предложит конгрессу ввести для них налог на «непредвиденную прибыль», сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Агентство напоминает, что Белый дом ранее анонсировал выступление Байдена в ответ на сообщения о том, что «крупные нефтяные компании получают рекордную прибыль и при этом отказываются помочь снизить цены на заправках».

«Президент снова призовет нефтегазовые компании инвестировать свою рекордную прибыль в снижение расходов американских семей [на бензин] и в наращивание производства. Если они этого не сделают, он призовет конгресс рассмотреть вопрос о том, чтобы потребовать от нефтяных компаний уплаты дополнительных налогов», — рассказал собеседник AP.

Агентство отмечает, что источник не использовал прямо формулировку «налог на непредвиденную прибыль», однако, по мнению AP, инициатива Байдена связана именно со сверхприбылью, о которой отчитались такие компании как Exxon Mobil, Chevron и Shell в период с июля по сентябрь 2022 года.

Цена на бензин на американских автозаправках с начала года несколько раз обновляла исторические рекорды и в июле достигла $5,016 за один галлон (3,785 л). В настоящее время цена отскочила и составляет $3,762 за галлон.

Ассоциация автомобилистов США среди факторов удорожания цен называла участившиеся после пандемии COVID-19 поездки, рост цен на нефть в мире на фоне санкций против российского энергетического сектора, а также сокращение нефтеперерабатывающих мощностей в США.

Читайте на РБК Pro
Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries Миллиардеры-трезвенники: Баффетт, Рыбаков, Дуров — об отказе от алкоголя Как в 1980-х: почему пик доллара может быть ближе, чем считает рынок

Байден объяснял подорожание топлива и продуктов в США «путинским налогом». Об этом он заявлял в июне после доклада Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране в мае выросли на 8,6% в годовом выражении, что стало самым крупным увеличением с декабря 1981 года. Президент также называл динамику цен «побочным продуктом» помощи Украине.

Владимир Путин, в свою очередь, считает рост цен результатом системных ошибок США и ЕС в экономической политике. «В последнее время все чаще слышу <...> про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я, когда вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, что на самом деле происходит», — подчеркивал он.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нефть бензин сверхприбыль Джо Байден США
Материалы по теме
Трамп допустил резкий рост цены бензина в США после выборов из-за Байдена
Политика
Байден назвал потолок цен на нефть среди мер по удешевлению бензина
Экономика
Безос упрекнул Байдена за призыв снизить цены на бензин
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter