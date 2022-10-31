AP узнало о плане Байдена ввести налог на сверхприбыль для нефтяников

AP: Байден может ввести налог на сверхприбыль для нефтяных компаний из-за цен на бензин

Источники агентства указали, что из-за роста цен на бензин в США Байден предложит американским нефтяникам нарастить производство, в противном случае — попросит конгресс ввести налог на сверхприбыль

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Президент США Джо Байден призовет нефтяные компании инвестировать средства в снижение цен на бензин, в противном случае он предложит конгрессу ввести для них налог на «непредвиденную прибыль», сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Агентство напоминает, что Белый дом ранее анонсировал выступление Байдена в ответ на сообщения о том, что «крупные нефтяные компании получают рекордную прибыль и при этом отказываются помочь снизить цены на заправках».

«Президент снова призовет нефтегазовые компании инвестировать свою рекордную прибыль в снижение расходов американских семей [на бензин] и в наращивание производства. Если они этого не сделают, он призовет конгресс рассмотреть вопрос о том, чтобы потребовать от нефтяных компаний уплаты дополнительных налогов», — рассказал собеседник AP.

Агентство отмечает, что источник не использовал прямо формулировку «налог на непредвиденную прибыль», однако, по мнению AP, инициатива Байдена связана именно со сверхприбылью, о которой отчитались такие компании как Exxon Mobil, Chevron и Shell в период с июля по сентябрь 2022 года.

Цена на бензин на американских автозаправках с начала года несколько раз обновляла исторические рекорды и в июле достигла $5,016 за один галлон (3,785 л). В настоящее время цена отскочила и составляет $3,762 за галлон.

Ассоциация автомобилистов США среди факторов удорожания цен называла участившиеся после пандемии COVID-19 поездки, рост цен на нефть в мире на фоне санкций против российского энергетического сектора, а также сокращение нефтеперерабатывающих мощностей в США.





Байден объяснял подорожание топлива и продуктов в США «путинским налогом». Об этом он заявлял в июне после доклада Минтруда США, согласно которому потребительские цены в стране в мае выросли на 8,6% в годовом выражении, что стало самым крупным увеличением с декабря 1981 года. Президент также называл динамику цен «побочным продуктом» помощи Украине.

Владимир Путин, в свою очередь, считает рост цен результатом системных ошибок США и ЕС в экономической политике. «В последнее время все чаще слышу <...> про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. Я, когда вижу это, все время думаю, на кого рассчитана эта глупость? На тех, кто читать и писать не умеет, вот и все. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, что на самом деле происходит», — подчеркивал он.