Стремоусов сообщил об отражении атаки ВСУ в Херсонской области

Замглавы Херсонской области сообщил об уничтожении двух танков ВСУ. Власти регулярно говорят об отражении украинских атак на регион. С 19 октября в Херсонской области действует военное положение

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Украинские войска (ВСУ) попытались совершить прорыв на бериславском направлении. Об этом в своем телеграм-канале заявил замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Два танка были уничтожены», — сообщил он.

26 октября Стремоусов заявил, что Россия и Украина накапливают в регионе новые силы, российская сторона «готовится дать отпор врагу». Советник офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что ситуация на херсонском направлении «меняется в неприятную сторону» для Киева.

29 октября Стремоусов сообщил, что ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в районе села Брускинское. Он также сообщил об уничтожении 18 солдат ВСУ и четырех БМП и бандеропих-пах мобилей.

С 19 октября в регионе введено военное положение, большинство жителей эвакуировали с правого берега Днепра на левый. Администрацию Херсонской области также перенесли на левый берег реки.