Медведев назвал парадоксом сообщения об успехах украинской ПВО

Медведев назвал парадоксом новости об успехах ПВО и проблемах с электричеством на Украине

Замглавы Совбеза удивился, что, согласно сообщениям украинских СМИ, «чем лучше работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На Украине наблюдаются «странные закономерности», исходя из сообщений украинских СМИ, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой. Требуется вдумчивое исследование установленного парадокса», — написал он в телеграм-канале.

Ранее 31 октября воздушная тревога прозвучала в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Николаевской и Полтавской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе были нанесены удары по объектам критической инфраструктуры и часть столицы оказалась обесточена. Объекты критической инфраструктуры были также атакованы в Запорожье, Харькове, Черкасской области. Помимо этого метрополитен Харькова временно приостановил работу.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в подстанцию ДнепроГЭС попал снаряд. Он приложил к сообщению видеокадры черного дыма, который поднимается от объекта. После этого на всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил изданию «РБК-Украина», что системы ПВО во время ракетной атаки показали «беспрецедентно классный результат».

Российские военные с 10 октября начали наносить массированные ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Это произошло спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев. Минобороны России называет целями ударов военные объекты, а также энергетическую инфраструктуру и объекты связи.