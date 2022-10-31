По всей Украине объявили воздушную тревогу

Жителей попросили находиться в укрытии. С 10 октября на Украине регулярно звучит сирена воздушной тревоги

Люди в бомбоубежище (Фото: Serhii Hudakukrinform / Global Look Press)

По всей Украине объявлена воздушная тревога, следует из опубликованной в телеграм-канале Klymenko Time карте, на которой отмечаются регионы, где прозвучала сирена.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие!» — говорится в сообщении Киевской городской администрации в телеграм-канале.

Сигнал тревоги прозвучал также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, подконтрольной Украине части Запорожской, Полтавской областях, сообщили власти этих регионов в телеграм-каналах.

С 10 октября на Украине регулярно объявляется воздушная тревога. После подрыва грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы, российские военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны отчитывалось об ударах по военным и энергетическим объектам.

Власти украинских городов и областей сообщали о взрывах и повреждении энергетической инфраструктуры. В стране возникли перебои с электричеством. Потребление электроэнергии во многих регионах ограничили. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ограничения коснулись 4 млн украинцев. Они действуют в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, говорил он.