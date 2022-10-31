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Рогов зявил о попадании по подстанции около ДнепроГЭС

По предварительным данным в Запорожской области в подстанцию ДнепроГЭС попал снаряд, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram.

«По предварительной информации в Запорожье попадание в подстанцию около ДнепроГЭСа», — написал он, приложив к сообщению видео, на котором виден черный дым, поднимающийся от объекта.

Всего, по словам Рогова, утром 31 октября в Запорожье прозвучало минимум пять взрывов. По его словам, после нескольких взрывов «поднимаются высокие столпы густого черного дыма».

Материал дополняется
 

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