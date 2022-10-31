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Генштаб пообещал не отправлять срочников в новые регионы и зону СВО

Генштаб России: солдат-срочников не будут отправлять на службу в новые регионы и зону СВО
Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России отметил, что никто из срочников осеннего призыва не будет направлен в недавно присоединенные к России территории, также как и в зону проведения СВО
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Солдат-срочников осеннего призыва не будут направлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, сообщил газете «Красная звезда» начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский. По его словам, их также не будут привлекать к проведению специальной военной операции на Украине.

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», — сказал Бурдинский.

По его словам, с октября проводится увольнение срочников, у которых истек срок службы — на 31 октября, к местам проживания направлены 19,5 тыс. человек.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 5 октября президент России подписал закон о ратификации договоров.

Президент России Владимир Путин в конце сентября подписал указ о призыве на срочную службу с 1 ноября по 31 декабря 2022 года 120 тыс. человек. Число людей, которых призовут на военную службу в рамках осенней кампании 2022 года, будет меньше, чем осенью 2021 года: тогда в армию собирались призвать 127,5 тыс. человек. Срок был сдвинут на один месяц из-за проведения в стране частичной мобилизации.

В Минобороны ранее также сообщали, что срочников не станут привлекать к участию в спецоперации на Украине. «Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине», — указывал контр-адмирал Владимир Цимлянский.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
срочники частичная мобилизация Военная операция на Украине ДНР ЛНР
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