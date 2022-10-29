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Военная операция на Украине ,  
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Стремоусов сообщил о попытке наступления ВСУ на село Брускинское

Стремоусов: ВСУ предприняли попытку наступления на село Брускинское, но были отброшены
Село расположено на северо-востоке Херсонской области, недалеко от города Давидов Брод. Стремоусов сообщил, что попытка наступления ВСУ была отбита, противник потерял до 18 человек и 4 боевые бронированные машины

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На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли очередную попытку наступления в районе села Брускинское, однако в результате успешных действий ВС России были отброшены на исходные позиции. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

«Укровермахт предпринял очередное «наступление» в районе села Брускинское. В результате огневого поражения и успешных действий ВС РФ нацисты были отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 18 укронацистов и 4 боевые бронированные машины и бандеропих-пах мобили», — написал он.

Брускинское — село в Великоалександровском районе на северо-востоке Херсонской области. Расположено в 10 км от города Давидов Брод и в 50 км от Снигиревки. население села до конфликта составляло менее 1 тыс. человек.

О попытках наступления украинских военных в Херсонской области неоднократно сообщали Минобороны и власти региона. 26 октября Стремоусов заявил, что Россия и Украина накапливают в регионе новые силы, российская сторона «готовится дать отпор врагу». Советник офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что ситуация на херсонском направлении «меняется в неприятную сторону» для Киева.

С 19 октября в регионе введено военное положение, большинство жителей эвакуировали с правого берега Днепра на левый. Администрацию Херсонской области также перенесли на левый берег реки.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Кирилл Стремоусов Херсонская область наступление ВСУ Военная операция на Украине
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