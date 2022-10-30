Стремоусов не исключил попытку масштабного наступления ВСУ

Украинские военные могут предпринять попытку «широкомасштабного наступления» на Херсонскую область «уже в ближайшее время», заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов «РИА Новости».

«Ими стягиваются войска, в числе которых много наемников. Но наша армия тоже стягивает силы», — сказал Стремоусов.

По его словам, выстроено несколько линий эшелонированной обороны. Российские силы контролируют ситуацию, уверяет он.

Власти Херсонской области и Минобороны России неоднократно сообщали о попытках наступления на николаево-криворожском направлении. Так, накануне военное ведомство днем заявляло, что украинские войска предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области, но, как утверждали там, противник был отброшен на исходные позиции. Российские военные уничтожили более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей. С помощью беспилотников были поражены самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

Вечером Стремоусов сообщил, что ВСУ попытались вновь наступать близ села Брускинское, атаку отбили.