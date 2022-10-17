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Рогов заявил о планах ВСУ использовать Киевскую ГЭС для захвата ЗАЭС

Вид на&nbsp;Киевскую ГЭС
Вид на Киевскую ГЭС (Фото: shutterstock)

Украинские власти хотят использовать Киевскую ГЭС, чтобы поднять уровень воды на ДнепроГЭС и попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Первого канала».

По мнению Рогова, речной десант украинских войск собирается преодолеть заграждения на берегу Днепра и захватить Запорожскую АЭС. Чтобы облегчить себе десантную операцию, украинские войска хотят затопить фортификационные сооружения на левом берегу реки. Для этого они сбрасывают воду из Днепра по каскаду гидроэлектростанций, говорил Рогов.

«Помимо ДнепроГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Кременчугской ГЭС будет использована еще и Киевская ГЭС, находящаяся чуть выше Киева. Они хотят еще на 2–3, а возможно, и на 5 м повысить уровень [воды], которая, похоже, будет сбрасываться с ДнепроГЭС», — сказал Рогов.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она находится в Энергодаре. Станция перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».

Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

Украинские силы хотят захватить Запорожскую АЭС до наступления осенней холодной и дождливой погоды, сказал Рогов 11 октября. Накануне он заявил, что подразделения ВСУ переместились из северной части Каховского водохранилища в его западные части, так как «осознали всю бесперспективность» форсировать Днепр с той стороны.

По словам Рогова, украинская сторона изменила план и сосредотачивает силы в западной, северо-западной и юго-западной части водохранилища вниз по Днепру. Формирования находятся в окрестностях сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской, говорил Рогов.

Теги
Владимир Рогов ВСУ Запорожская АЭС Запорожская область
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