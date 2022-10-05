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Запорожские власти заявили о подготовке Киевом провокации на ДнепроГЭС

Член ГСА Запорожской области Рогов: Киев готовит провокацию на ДнепроГЭС

Киевские власти в преддверии российского наступления могут устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В последнее время в отношении ДнепроГЭС в городе Запорожье <...> наблюдается крайне нездоровая активность. Поступающая к нам информация не может не вызывать обеспокоенность за судьбу родного края. Киевские власти понимают, что Запорожье и де-факто, и де-юре уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Так что находясь в ожидании нашего наступления, согласно их плану, ДнепроГЭС может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию», — отметил Рогов.

По его словам, американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды. «Это очень тревожные данные. По подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час», — подчеркнул член ГСА.

Днепровская ГЭС (ранее — Днепровская ГЭС имени В. И. Ленина) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Запорожской области. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины со среднегодовой выработкой электроэнергии 3905 млн кВт/ч. Строительство станции было завершено в 1950 году, тогда она также считалась крупнейшей ГЭС в Европе и СССР.

Днепровская ГЭС представляет собой мощную средненапорную гидроэлектростанцию плотинного типа. Сооружения гидроузла включают в себя две бетонные плотины с максимальной высотой 64 м, два здания ГЭС (первой и второй очереди), открытые распределительные устройства (ОРУ), а также судоходные шлюзы. По сооружениям гидроэлектростанции проложен автомобильный мост.

Совфед одобрил законы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья
Политика
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

30 сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их вхождении в состав России. После этого договоры ратифицировали в Госдуме и Совфеде. В проектах этих законов о границах говорится следующее: «Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что Запорожская область войдет в состав России в своих административных границах, а Херсонская область — с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области.

Северные районы Запорожской области вместе с ее областным центром — городом Запорожье — в настоящее время находятся под контролем Киева.

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Теги
Днепрогэс Запорожская область Военная операция на Украине провокация
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