Посольство в Лондоне сообщило о подготовке ответа на теракт в Севастополе

Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС

Москва проработает «практические меры» против Британии за участие вооруженных сил страны в нападении на российские корабли в Севастопольской бухте. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Лондоне.

«В результате действий ВСУ, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. <...> Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что теракт в Севастополе показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. «Согласно информации Минобороны России, подготовка авиационного и морского удара ВСУ 29 октября по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов. Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт», — отметили в посольстве.

Материал дополняется