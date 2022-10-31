Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 28 окт, 16:12
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 00:13
Посольство в Лондоне сообщило о подготовке ответа на теракт в Севастополе Политика, 00:07
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира Бизнес, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 30 окт, 23:59
Россия продолжит контакты с Турцией и ООН по «зерновой сделке» Политика, 30 окт, 23:42
Почему мигранты живут на взлетной полосе в Колумбии. Видео Общество, 30 окт, 23:40
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 30 окт, 23:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Турция, Украина и ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов Политика, 30 окт, 23:15
СК возбудил дело после крушения дельтаплана в Адыгее Общество, 30 окт, 23:13
Берлускони назвал условие для переговоров между Украиной и Россией Политика, 30 окт, 22:57
На западе Москвы столкнулись более 50 машин Общество, 30 окт, 22:56
Как компании заменить поставщика электроэнергии на более дешевого РБК и РН-Энерго, 30 окт, 22:46
В Белгороде полиция начала поиск выбросивших на помойку цинковые гробы Общество, 30 окт, 22:27
В Степанакерте прошел митинг за независимость Нагорного Карабаха Политика, 30 окт, 22:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Посольство в Лондоне сообщило о подготовке ответа на теракт в Севастополе

Посольство России в Лондоне: Москва подготовит ответные меры после теракта в Севастополе
Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС
Фото: Neil Hall / EPA / ТАСС

Москва проработает «практические меры» против Британии за участие вооруженных сил страны в нападении на российские корабли в Севастопольской бухте. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Лондоне.

«В результате действий ВСУ, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. <...> Практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны», — говорится в сообщении.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что теракт в Севастополе показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. «Согласно информации Минобороны России, подготовка авиационного и морского удара ВСУ 29 октября по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов. Произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт», — отметили в посольстве.

Материал дополняется

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter