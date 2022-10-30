Захарова обвинила в срыве зерновой сделки Киев и «британских спецов»

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

В срыве зерновой сделки, благодаря которой был возможен вывоз украинского зерна, виноват президент страны Владимир Зеленский и его «террористы», написала в своем телеграм-канале представитель МИД России Мария Захарова.

«Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководили британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился еще и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей», — считает дипломат.

Она напомнила, что Россия, объявив о приостановке своего участия в зерновом соглашении, предложила «безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т своих зерновых», а ранее предлагала направить свои удобрения нуждающимся странам бесплатно.

Также Захарова приводит слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (его она назвала «Кулебище») о том, что это «российский пиар на голоде» и что в зерновом коридоре заблокированы 2 млн т зерна. Он писал в своем «Твиттере», что столько сельхозпродукции могло поступить в Алжир, Йемен, Вьетнам, Бангладеш и другие страны.

Представитель МИД России сочла, что Киев «жадничает отдавать всем все, даже когда другие дарят другим» из-за «алчности».

Минобороны России сообщило о приостановке участия в соглашении о вывозе украинского зерна накануне, 29 октября. В качестве причины ведомство назвало проведенный Киевом в тот же день в Севастополе «при участии специалистов Великобритании» теракт «против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». При атаке получили повреждения одно судно и боносетевое заграждение.

Зерновое соглашение было подписано Россией и Украиной при посредничестве Турции и ООН 22 июля. Первый сухогруз вышел в Черное море 1 августа. Сделка состояла из двух частей: о вывозе украинского зерна и снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Москва неоднократно замечала, что выполняется только первая часть.

США и ЕС уже призвали Россию вернуться к участию в соглашении, поскольку его приостановление повлияет на развитие глобального продовольственного кризиса.