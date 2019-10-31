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Политика ,  
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Кремль исключил проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Зеленский заявлял, что Киев выполнил свою часть работ для возобновления работы «четверки», отметив, что саммит может состояться в ближайшее время. В Кремле отвечали, что Украина игнорирует «формулу Штайнмайера»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даты возможной встречи российского лидера Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в «нормандском формате» пока нет, передает «РИА Новости».

«Это не так, даты пока нет», — сказал Песков.

Во вторник, 29 октября, украинский Telegram-канал «Легитимный», ссылаясь на собственные источники, сообщал, что «нормандский» саммит может пройти 8, 11 или 15 ноября. По данным канала, Киев требует, чтобы встреча состоялась в течение недели после разведения сил в Золотом и Петровском.  

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в «нормандском формате». 23 октября Зеленский говорил, что Киев выполнил свою часть работ для возобновления работы «четверки», отмечая, что саммит в этом формате может состояться в ближайшее время.    

В Кремле в ответ на это заявили, что не видят, чтобы украинская сторона предпринимала необходимые для проведения «нормандского» саммита шаги. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, подготовка к саммиту ведется на уровне помощников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Основными условиями для проведения встречи президентов называлось подписание «формулы Штайнмайера» и разведение сил между вооруженными силами Украины и Донбасса. 

29 октября МИД Украины заявил о начале разведения сил в городе Золотое Луганской области, информацию о начале процедуры подтверждали в самопровозглашенной ЛНР. В четверг, 31 октября, Зеленский анонсировал на 4 ноября начало отвода войск в луганском городе Петровское. Разведение сил должно стать главным условием для проведения нового саммита в «нормандском формате», посвященного ситуации на Донбассе. 

Авторы: Константин Нагаев, Кристина Астафурова
Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин
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Зеленский заявил о выполнении Киевом обязательств по нормандскому формату
Политика
Кремль объяснил трудности в организации саммита в «нормандском формате»
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