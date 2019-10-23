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Зеленский заявил о выполнении Киевом обязательств по нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о выполнении Украиной своей части работы в рамках подготовки к саммиту в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции. Заявление Зеленского по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии опубликовано на официальном сайте президента Украины.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», — заявил Зеленский. Он также добавил, что Киев рассчитывает на проведение встречи лидеров этого объединения «в ближайшее время, ведь все преграды устранены».

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В ходе встречи в Японии Зеленский и Штайнмайер обсуждали ситуацию в Донбассе, Зеленский также пригласил президента Германии приехать на Украину. По итогам этой встречи лидеры двух стран согласились в том, что достижение мира в этом регионе «является ключевым для прекращения агрессии против Украины», говорится в сообщении.

Штайнмайер — действующий президент Германии и бывший глава немецкого МИДа. Его имя носит формула урегулирования кризиса на востоке Украины, которая предусматривает, что в непризнанных республиках (ЛНР и ДНР) пройдут местные выборы. До выборов в регионе на временной основе будет применяться закон об особом статусе Донецка и Луганска, а после того, как чистоту выборов подтвердит ОБСЕ, закон должен действовать на постоянной основе.

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Кремль объяснил трудности в организации саммита в «нормандском формате»

В середине октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера может произойти лишь после достижения договоренности о путях прекращения войны. Достигнуть таких соглашений он предлагает на встрече с лидерами «нормандской четверки». «Первый шаг сделан», — говорил тогда Зеленский, имея в виду возвращение на Украину задержанных ранее российскими пограничниками моряков.

Президент России Владимир Путин 21 октября заявил в ходе разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что саммит «четверки» должен быть «тщательно подготовлен». До этого помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Москва не наблюдает продвижения по подготовке саммита. По его словам, после подписания «формулы Штайнмайера» 10 октября из Киева начали поступать «противоречивые сигналы».

Теги: Владимир Зеленский, «нормандский формат», Донбасс
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