Зеленский заявил о выполнении Киевом обязательств по нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о выполнении Украиной своей части работы в рамках подготовки к саммиту в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции. Заявление Зеленского по итогам встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии опубликовано на официальном сайте президента Украины.

«Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», — заявил Зеленский. Он также добавил, что Киев рассчитывает на проведение встречи лидеров этого объединения «в ближайшее время, ведь все преграды устранены».

В ходе встречи в Японии Зеленский и Штайнмайер обсуждали ситуацию в Донбассе, Зеленский также пригласил президента Германии приехать на Украину. По итогам этой встречи лидеры двух стран согласились в том, что достижение мира в этом регионе «является ключевым для прекращения агрессии против Украины», говорится в сообщении.

Штайнмайер — действующий президент Германии и бывший глава немецкого МИДа. Его имя носит формула урегулирования кризиса на востоке Украины, которая предусматривает, что в непризнанных республиках (ЛНР и ДНР) пройдут местные выборы. До выборов в регионе на временной основе будет применяться закон об особом статусе Донецка и Луганска, а после того, как чистоту выборов подтвердит ОБСЕ, закон должен действовать на постоянной основе.