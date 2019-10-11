Кремль сообщил о подготовке к саммиту в «нормандском формате»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка к новому саммиту в «нормандском формате» идет на уровне помощников глав государств, сообщает агентство «РИА Новости».

«Работу еще предстоит завершить, предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту. И потом уже президенты будут самостоятельно принимать решение по дате такой встречи», — сказал Песков.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сказал, что конкретные сроки проведения нового саммита в «нормандском формате» зависят от того, как пройдет разведение сил в Донбассе.

Спустя некоторое время украинский президент Владимир Зеленский, проводивший пресс-марафон в Киеве, заявил, что дата саммита будет известна уже на этой неделе. Близкий к офису Зеленского собеседник РБК предположил, что встреча пройдет в ноябре. По его словам, изначально речь шла об октябре, но потом все «подвисло».

Утром 11 октября Владимир Путин заявил, что Зеленскому необходимо проявить политическую волю, чтобы добиться разведения сил в Донбассе. «Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — объяснил глава Российского государства.

В «нормандскую четверку» входят Россия, Украина, Германия и Франция. Впервые переговоры лидеров «нормандской четверки» по конфликту на Украине были проведены во французском регионе Нормандия, куда руководители четырех стран в 2014 году приезжали на празднование 70-летия открытия второго фронта в Европе.

После избрания Зеленского президентом Украины ни одной встречи «нормандской четверки» проведено не было. Последний раз лидеры государств все вместе встретились в октябре 2016 года, когда Киев представлял Петр Порошенко.