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Кремль не увидел ведущих к саммиту «нормандской четверки» шагов Украины

Москва не видит, чтобы Киев предпринимал необходимые для проведения саммита в «нормандском формате» шаги. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают «РИА Новости».

Он пояснил, что говорит о несоблюдении договоренностей по разведению войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское в Донбассе. Песков также отметил, что украинская власть по-прежнему противоречиво относится к «формуле Штайнмайера».

Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев выполнил свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», и ожидает, что саммит в этом формате состоится в ближайшее время. Такое заявление Зеленский сделал после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии.

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21 октября президент России Владимир Путин в ходе переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном назвал условия для проведения нормандского саммита. По его словам, встреча должна быть «тщательно подготовлена».

Москва ранее уже указывала на то, что Киев поменял свою позицию по поводу урегулирования ситуации в Донбассе.

Теги: Владимир Зеленский, «нормандская четверка», Россия, Дмитрий Песков
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