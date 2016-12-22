Козак пригрозил нефтяникам солидарной ответственностью за цены на бензин

Все нефтяные компании будут вместе нести ответственность за нарушение сделки с правительством, заключенной из-за роста цен на топливо. Если хоть один участник рынка нарушит сделку, последствия наступят для всех

Дмитрий Козак (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке подчеркнул, что соглашение по топливу, принятое участниками рынка с правительством, будет обязательным для всех. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас должно быть четкое и понятное обязательство, все должны понимать: будет солидарная ответственность: одна компания не выполняет условия соглашения — мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении», — заявил вице-премьер.

Для закрепления договоренности нефтяников с правительством Козак потребовал от участников совещания подписать соответствующее соглашение. Крайний срок для подписания соглашения — 1 ноября. «Желательно, чтобы мы сегодня завершили это совещание. Индивидуально мы спросим, кто готов подписать и кто, если есть лица уполномоченные здесь на совещании, должен подписать сегодня, кто готов подписать завтра. Завтра все должно быть зафиксировано на бумаге», — сказал вице-премьер.

В числе крайних мер, имеющихся в распоряжении правительства, Козак напомнил о возможности введения заградительных пошлин на экспорт. «Приоритетом здесь является защита внутреннего рынка», — подчеркнул он. В связи с этим он потребовал от компаний «подписать соглашение, взять на себя обязательства с тем, чтобы правительство не было вынуждено прибегать к крайним мерам в виде заградительной пошлины, негативные последствия от введения которой тоже очевидны».

Ранее аналогичные сроки для заключения сделки ставил премьер Дмитрий Медведев. Глава кабмина пообещал поднять пошлины для нефтяников до конца недели, если правительство на встрече в среду, 31 октября, не сможет договориться с представителями отрасли о стабилизации цен на бензин. «Здесь два варианта. Вариант номер один — это соглашение с нефтяными компаниями о том, как они будут работать, соблюдая правила игры, что называется, но и, соответственно, контролируя уровень цен. А второй вариант — это введение так называемых заградительных пошлин», — заявлял премьер.

25 октября президент Независимого топливного союза Павел Баженов рассказал РБК, что до конца 2018 года цены на топливо на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр. Очередной скачок цен на топливо ожидается в 2019 году, когда в 1,5 раза должны вырасти акцизы на бензин и дизель.