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Последнее предупреждение: чем грозит нефтяникам разморозка цен на бензин
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Последнее предупреждение: чем грозит нефтяникам разморозка цен на бензин
Бизнес, 16:03
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Последнее предупреждение: чем грозит нефтяникам разморозка цен на бензин
Сдерживание цен на топливо обходится нефтяникам в сотни миллиардов рублей. Но если они решат поднять цены, чиновники обещают ограничить экспорт. РБК оценил последствия решений правительства
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Что произошло с ценами на бензин?

Обстановка на топливном рынке в России с каждым днем становится все более нервной: нефтяники пока держат цены на заправках (по договоренности с властями крупнейшие нефтяные холдинги заморозили цены на АЗС с начала июня в обмен на снижение акцизов), но просят правительство прибавить до 5 руб. на литр. Владельцы независимых АЗС в регионах уже не могут купить дизель: в опте он стоит дороже, чем на заправках, или вовсе не продается.

Цены на бензин и дизель растут, признал в понедельник, 29 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев. Но в «нашей нефтяной стране» они должны расти не выше инфляции, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Правительство пытается стабилизировать инфляцию на уровне около 4% в 2018 и 2019 годах, а чувствительность стоимости потребительской корзины к цене топлива составляет заметные 5%, объясняет аналитик «ВТБ Капитала» Александр Исаков. Это означает неизбежную заморозку до конца года: в первом полугодии цена на топливо уже подскочила на 7%.

Ситуация накаляется в преддверии 2019 года, когда в 1,5 раза должны вырасти акцизы на бензин и дизель. И хотя правительство планирует раздать компаниям около 600 млрд руб. субсидий на сдерживание цен, этот механизм новый и не работает в случае резкого роста цен на нефть или оптовых цен внутри страны. ​«Повышение акцизов — решение финансового блока правительства о повышении цен на топливо, потому что акциз взимается с потребителя», — заявил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Правительство предложило нефтяникам два варианта: сдерживание цен за счет собственных ресурсов и субсидии с 2019 года, или лицензирование экспорта, или повышение экспортных пошлин на нефтепродукты. В среду их обсудят на совещании у Козака. В случае провала переговоров экспортные пошлины могут быть повышены на этой неделе, сказал Медведев.

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Что будет, если нефтяники отпустят цены на бензин и дизель? ​​

Вариант с заградительными пошлинами. Это трехкратное увеличение экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и почти двукратный рост на нафту (сейчас пошлины составляют 30 и 55% соответственно, правительство грозится увеличить обе пошлины до 90%). В России ежегодно производят 39 млн т бензина и почти 80 млн т дизеля и дизельных фракций, из них экспортируют 4 млн т и 51 млн т соответственно, напоминает аналитик Reuters Максим Назаров. Повышение пошлин на бензин (порядка 15% в корзине нефтепродуктов) компании могут выдержать, а вот рост пошлин на дизель будет для отрасли настоящим ударом — заводы начнут останавливать установки, предупреждает он. В год нефтяники могут потерять около 420 млрд руб., три четверти — из-за роста пошлин на дизель, подсчитал главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

С введением заградительных пошлин маржа нефтепереработки «улетит» в минус 4–5 тыс. руб. на тонну нефтепродуктов, оценивал начальник департамента по работе с госорганами «Газпром нефти» Павел Карчевский. По его словам, независимые игроки начнут разгружать заводы, и это запустит процесс, обратный налоговому маневру: правительству придется увеличить пошлину на нефть, ее беспошлинная цена упадет вдвое, до 5 тыс. руб. за тонну, из которых 3 тыс. руб. — налоги, а 2 тыс. руб. — операционные затраты, добыча «посыпется», и правительству придется снижать НДПИ.

Второй вариант — это лицензирование экспорта. Нефтяников обяжут поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок, и только в этом случае они получат право экспортировать нефтепродукты. Это ударит по трейдерам-перекупщикам и закроет неконтролируемый вывоз топлива с внутреннего рынка, все экспортеры станут подотчетны правительству, говорит Назаров​. На внутреннем рынке правительство может искусственно создать «легкий профицит», так что цены стабилизируются. Это фиксация статус-кво текущей ценовой и балансовой ситуации, но в более жестком формате, объясняли чиновники. Условия выдачи лицензий еще обсуждаются, пока этот вариант выглядит как легализованное продолжение заморозки цен на заправках, из-за которой, по оценкам EY, нефтяники недосчитались 150 млрд руб.

Что будет, если нефтяники продолжат держать цены? ​

Из-за дисконта к рыночной цене с 1 июня и до конца года нефтяные компании недополучат 200 млрд руб., оценивает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. На вертикально интегрированные компании приходится большая часть производства бензина и дизеля, и они могут компенсировать дисконт на топливном рынке за счет прибыли в сегменте добычи. Как быть в этой ситуации независимым нефтепереработчикам, таким как «Новый поток» Дмитрия Мазурова и «Нефтегазхолдинг» Эдуарда Худайнатова, не ясно — правительству придется придумывать для них меры поддержки, говорит аналитик АКРА Василий Танурков.

Главный вопрос — как долго нефтяникам придется сдерживать цены, рассуждает он. Если это станет регулярной практикой, инвестиционная привлекательность переработки, которая и сейчас невелика, совсем пропадет, модернизация заводов остановится, полагает эксперт. Тогда государству придется решать, нужно ли в стране продолжать модернизацию НПЗ и за чей счет, заключает аналитик.

В крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» считают, что для стабилизации цен нужны введение плавающих акцизов, привязанных к колебаниям цены на нефть, обязательные поставки нефти на российские НПЗ, а также перенос уплаты акцизов с НПЗ на АЗС. Еще одно предложение компании — обязать соблюдать договоренности не только крупных участников рынка, но и владельцев независимых сетей заправок.

Какой вариант менее болезненный?

С финансовой точки зрения нефтяникам выгоднее сдерживать цены. И пока компании публично ведут себя дисциплинированно. Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что компания не планирует повышать цены на топливо и обеспечит внутренний рынок необходимым объемом бензина и дизеля. «Роснефть» неукоснительно соблюдает достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года», — сообщила ее пресс-служба.

Девальвационные доходы в добыче (1,5 трлн руб. в 2018 году, по оценке Козака) компаний на порядок превышают все потери на топливном рынке, говорит Танурков из АКРА. На фоне таких доходов инвесторы не заметили «социализма» на топливном рынке: с начала года стоимость компаний выросла на 40%, и на заявление Медведева о возможном повышении экспортных пошлин на топливо котировки никак не отреагировали, соглашается аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Но в качестве долгосрочной меры сдерживание цен не сработает, говорит Полищук. По его словам, в случае бесконечного сдерживания цен на топливо возникнут проблемы в экономике, начнется перекрестное субсидирование, предупреждает он. Нефтяники начнут субсидировать стоимость перевозок грузов, но тут же возникнет вопрос: почему это должны делать нефтяные компании, а не, например, какой-нибудь госбанк, рассуждает эксперт. По словам Полищука, нефтяники получили прибыль от девальвации рубля и высоких цен на нефть, но от этого в не меньшей степени выигрывают и другие участники экономики, например банки.

Выход из этой ситуации — переход к рыночным механизмам и росту цен на внутреннем рынке с переходным периодом, в этот период субсидирование должно быть из бюджета, считает Полищук. Для сглаживания роста цен на топливо нужно постепенно снижать акцизы до полного их обнуления, полагает он. А средства в дорожные фонды, которые пополняются за счет акцизов, можно направлять из других источников, например за счет НДПИ, заключает он.

Правительство вряд ли пойдет на полное госрегулирование цен и сохранит рыночное ценообразование, но в условиях неопределенности с курсом рубля и ценой на нефть продолжит сдерживать цены вручную: время от времени кто-нибудь будет «подходить к пульту и нажимать на кнопку», полагает Назаров из Reuters.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: цены на бензин , Дмитрий Козак
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