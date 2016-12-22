Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин

Глава кабмина Дмитрий Медведев пообещал поднять пошлины для нефтянников до конца недели, если правительство на встрече в среду, 31 октября, не сможет договорится с представителями отрасли о стабилизации цен на бензин. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК.
Он рассказал, что в минувший понедельник, 29 октября, обсуждал с коллегами цены на бензин и поручил в течение двух дней подготовить конкретные предложения, что делать дальше для того, чтобы ситуация на рынка стала контролируемой.
«Здесь два варианта. Вариант номер один — это соглашение с нефтяными компаниями о том, как они будут работать, соблюдая правила игры, что называется, но и, соответственно, контролируя уровень цен. А второй вариант — это введение так называемых заградительных пошлин», — отметил глава правительства.
Курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что кабмин подготовил пакет документов для реализации обоих вариантов.
«Сегодня есть рекомендации Федеральной антимонопольной службы, предлагается сделать это обязательной нормой по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам для того, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов», — отчитался Козак, выразив надежду на то, что на встрече в шесть часов вечера все нефтяные компании смогут подписать соглашения.
Медведев подчеркнул, что если договоренность достигнута не будет, то до конца текущей недели должны быть подписаны меры по введению заградительных пошлин.
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