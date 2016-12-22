Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин

Если правительство не сможет договорится с нефтяными компаниями о стабилизации цен на бензин, то до конца недели кабмин введет заградительным пошлины на нефтепродукты, пригрозил Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Глава кабмина Дмитрий Медведев пообещал поднять пошлины для нефтянников до конца недели, если правительство на встрече в среду, 31 октября, не сможет договорится с представителями отрасли о стабилизации цен на бензин. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК.

Он рассказал, что в минувший понедельник, 29 октября, обсуждал с коллегами цены на бензин и поручил в течение двух дней подготовить конкретные предложения, что делать дальше для того, чтобы ситуация на рынка стала контролируемой.

«Здесь два варианта. Вариант номер один — это соглашение с нефтяными компаниями о том, как они будут работать, соблюдая правила игры, что называется, но и, соответственно, контролируя уровень цен. А второй вариант — это введение так называемых заградительных пошлин», — отметил глава правительства.

Курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что кабмин​ подготовил пакет документов для реализации обоих вариантов.

«Сегодня есть рекомендации Федеральной антимонопольной службы, предлагается сделать это обязательной нормой по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам для того, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов», — отчитался Козак, выразив надежду на то, что на встрече в шесть часов вечера все нефтяные компании смогут подписать соглашения.

Медведев подчеркнул, что если договоренность достигнута не будет, то до конца текущей недели должны быть подписаны меры по введению заградительных пошлин.​

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