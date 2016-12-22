ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,20 65,27 EUR Нал. 75,08 74,11 USD Бирж. 65,77 +0,21 EUR Бирж. 74,57 +0,17 USD ЦБ. 65,60 -0,18 EUR ЦБ. 74,42 -0,37 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6335,50 -16,50 IMOEX 2336,77 +1,60% RTSI 1119,30 +1,26% Brent 76,27 -0,22% DJIA 24878,10 +1,77% Nasdaq 7163,26 +1,53%
Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин
Лента новостей
Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин 13:35, Экономика Хоккейная лига ОАЭ попросит включить одну из команд в КХЛ 13:32, Спорт Появилось видео с места взрыва в управлении ФСБ в Архангельске 13:29, Общество Путин запретил рекламу диссертаций и научных работ на заказ 13:25, Политика Вино, раскройся: вводный курс по винной культуре 13:22, Партнерский материал Что изменится в российском законодательстве в ноябре 13:15, Общество «Победа» сообщила о сбоях онлайн-регистрации рейсов из Мюнхена 13:12, Общество В Крыму ответили на слова Тимошенко о компенсации в €100 млрд от России 13:09, Политика Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 13:06, РБК и Barilla «Росатом» запросил 200 млрд руб. на реакторы на быстрых нейтронах 12:54, Бизнес «Роскосмос» назвал дату запуска к МКС следующего после аварии «Союза» 12:49, Технологии и медиа СК признал терактом взрыв в управлении ФСБ в Архангельске 12:45, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 12:44, РБК и Schneider Electric 5 книг на русском, которые помогли открыть бизнес в Швеции 12:43, Pink Верховный суд признал незаконным арест основателя «Смотра.ру» 12:43, Общество «Роснефть» обвинила независимые АЗС в провокациях 12:38, Бизнес ФСБ изъяла оружие по делу о мошенничестве сотрудников Россельхозбанка 12:37, Общество Серджо Момо – РБК: «Три самостоятельных бренда — это вызов самому себе» 12:34, Стиль Кремль прокомментировал решение КС Ингушетии по закону о границе с Чечней 12:27, Политика В Кремле усомнились в данных HRW о домашнем насилии в России 12:27, Общество Аудитория Facebook увеличилась на 10%: акции подорожали 12:19, Quote Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 12:17, РБК и Инвитро В здании дипмиссии Ватикана в Риме нашли человеческие кости 12:06, Общество Шмаков заявил о манипуляциях после слов Топилина о росте зарплат 12:03, Финансы «Энергомаш» передал четыре двигателя компаниям из США 11:55, Бизнес Общая сумма возможных потерь клиентов «Кэшбери» выросла в три раза 11:50, Финансы
Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин
Экономика, 13:35
0
Медведев назвал крайний срок для договоренности по ценам на бензин
Если правительство не сможет договорится с нефтяными компаниями о стабилизации цен на бензин, то до конца недели кабмин введет заградительным пошлины на нефтепродукты, пригрозил Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Глава кабмина Дмитрий Медведев пообещал поднять пошлины для нефтянников до конца недели, если правительство на встрече в среду, 31 октября, не сможет договорится с представителями отрасли о стабилизации цен на бензин. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК.

Он рассказал, что в минувший понедельник, 29 октября, обсуждал с коллегами цены на бензин и поручил в течение двух дней подготовить конкретные предложения, что делать дальше для того, чтобы ситуация на рынка стала контролируемой.

«Здесь два варианта. Вариант номер один — это соглашение с нефтяными компаниями о том, как они будут работать, соблюдая правила игры, что называется, но и, соответственно, контролируя уровень цен. А второй вариант — это введение так называемых заградительных пошлин», — отметил глава правительства.

Курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак отметил, что кабмин​ подготовил пакет документов для реализации обоих вариантов.

«Сегодня есть рекомендации Федеральной антимонопольной службы, предлагается сделать это обязательной нормой по объемам поставок на внутренний рынок топлива и по ценовым параметрам для того, чтобы обеспечить необходимую минимальную маржинальность для независимых поставщиков нефтепродуктов», — отчитался Козак, выразив надежду на то, что на встрече в шесть часов вечера все нефтяные компании смогут подписать соглашения.

Медведев подчеркнул, что если договоренность достигнута не будет, то до конца текущей недели должны быть подписаны меры по введению заградительных пошлин.​

Материал дополняется.

Авторы: Юлия Старостина, Анна Трунина.
Теги: Дмитрий Медведев , бензин , топливо
Главное
СК признал терактом взрыв в управлении ФСБ в Архангельске Общество
Материалы по теме
В Кремле заявили о тщательном наблюдении за ситуацией с ценами на бензин Экономика
Устали держать: на сколько нефтяники попросили повысить цены на бензин Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter