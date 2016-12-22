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Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160
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Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160
Политика, 18:04
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Британия подняла два истребителя на перехват российских Ту-160
На перехват двух стратегических бомбардировщиков, совершавших плановый полет над Баренцевым и Норвежскими морями, британские ВВС подняли с базы в Шотландии два истребителя
Ту-160 (Фото: Максим Туманов / РИА Новости)

Великобритания подняла в воздух два истребителя «Тайфун» для перехвата двух российских бомбардировщиков, приблизившихся к воздушному пространству страны, сообщает британская газета Mirror со ссылкой на данные западных авиационных мониторинговых ресурсов.

Истребители вылетели с авиабазы Лоссимут в Шотландии в 14:05 мск. Для поддержки длительного полета истребителей «Торнадо» с авиабазы Брайз Нортон в Англии вылетел также самолет-заправщик «Вояджер».

Днем 31 октября Минобороны России объявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 «совершают плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей».

Плановая продолжительность полета составляет около 10 часов, после чего экипажи должны вернуться «на аэродром базирования». «Мероприятие проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств», — говорится в сообщении российского военного ведомства на странице в Facebook.

Министерство обороны Великобритании заявило Mirror, что не комментирует текущие операции.

В начале октября газета «Красная звезда» сообщила, что у границ России за неделю были замечены более 20 летательных аппаратов, которые проводили воздушную разведку. По данным издания, на перехват иностранных самолетов дежурные силы ПВО поднимали истребители пять раз. В конце сентября сообщалось о 30 летательных аппаратах, а еще за неделю до того — о 37 самолетах и летательных аппаратах.

Кроме того, 15 сентября у побережья Мурманской области, возле Новой Земли и Земли Франца-Иосифа пролетел стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H.

31 октября в Норвегии началась активная фаза крупнейших со времен холодной войны учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец 2018»).

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Великобритания , перехват , российские самолеты
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