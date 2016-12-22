Минобороны за неделю засекло 13 самолетов-разведчиков у границ России

Воздушную разведку у границ России в течение минувшей недели вели 37 иностранных летательных аппаратов. Об этом сообщается в инфографике, размещенной на сайте газеты Вооруженных сил России «Красная звезда».

Для того, чтобы не допустить нарушения границ, дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) 13 раз поднимали истребители для перехвата и сопровождения иностранных самолетов.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», — говорится в публикации.

15 сентября стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H пролетел у побережья Мурманской области, возле Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Самолет с номером 61-0015 и позывным Chaos43 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Британии и пролетел у российских границ, в том числе у острова Земля Александры, где находится новая российская база «Арктический трилистник».