У границ России заметили стратегический бомбардировщик США

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H пролетел у побережья Мурманской области, возле Новой Земли и Земли Франца-Иосифа 15 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолет с номером 61-0015 и позывным Chaos43 вылетел с авиабазы Фэрфорд в Британии и пролетел у российских границ, в том числе у острова Земля Александры, где находится новая российская база «Арктический трилистник».

Во время полета бомбардировщик не нарушал границы, находясь над международными водами Северного Ледовитого океана. В пути его также дозаправил самолет ВВС США KC-135. Бомбардировщик B-52 стоит на вооружении ВВС США с 1955 года, самолет способен нести на борту ядерное оружие.

Накануне стало известно, что за последнюю неделю было обнаружено 15 иностранных летательных аппаратов, проводивших разведку у границ России. Истребители Воздушно-космических сил пять раз поднимались на перехват, чтобы не допустить нарушения границ. В конце августа у российских границ было замечено 22 аппарата, тогда истребители девять раз поднимались для перехвата.