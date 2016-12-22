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Военные обнаружили более 20 иностранных самолетов у границ России
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Военные обнаружили более 20 иностранных самолетов у границ России
Политика, 06:31
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Военные обнаружили более 20 иностранных самолетов у границ России

Военнослужащие Вооруженных сил России за прошедшую неделю зафиксировали 21 летательный аппарат у российских границ, самолеты вели воздушную разведку. Об этом сообщает газета «Красная Звезда».

Дежурным силам ПВО России пришлось пять раз поднимать истребители на перехват иностранных самолетов, военные не допустили нарушения воздушного пространства страны.

В конце сентября российские военные сообщали, что тридцать иностранных летательных аппаратов проводили разведку у границ России. Истребителям дежурных сил ПВО приходилось 13 раз подниматься на перехват, чтобы не допустить нарушения российской границы.

В середине месяца у границ России были зафиксированы 37 самолетов и летательных аппаратов, тогда дежурные силы ПВО также 13 раз поднимали истребители на перехват иностранных самолетов.

Теги: границы РФ , военные , Минобороны , военные самолеты
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