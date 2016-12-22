Минобороны зафиксировало 30 иностранных самолетов у границ России

Тридцать самолетов и летательных аппаратов вели разведку у границ России за последнюю неделю. Такие данные приводит газета «Красная звезда».

Отмечается, что истребители Воздушно-космических сил России из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) 13 раз поднимались на перехват, чтобы не допустить нарушения государственной границы.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», - указывает газета.

На прошлой неделе военные засекли 37 иностранных летательных аппаратов у границ России, тогда дежурные силы ПВО также 13 раз поднимали истребители для перехвата иностранных самолетов.