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Минобороны зафиксировало 30 иностранных самолетов у границ России
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Минобороны зафиксировало 30 иностранных самолетов у границ России
Политика, 03:02
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Минобороны зафиксировало 30 иностранных самолетов у границ России

Тридцать самолетов и летательных аппаратов вели разведку у границ России за последнюю неделю. Такие данные приводит газета «Красная звезда». 

Отмечается, что истребители Воздушно-космических сил России из состава дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) 13 раз поднимались на перехват, чтобы не допустить нарушения государственной границы.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», - указывает газета.

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На прошлой неделе военные засекли 37 иностранных летательных аппаратов у границ России, тогда дежурные силы ПВО также 13 раз поднимали истребители для перехвата иностранных самолетов. 

Теги: Минобороны , границы , военные самолеты
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