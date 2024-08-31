Украина передала США список целей для ударов по территории России

Украина передала США список целей в России, просьба о снятии ограничений на использование американского оружия находится на рассмотрении, заявил Умеров. Путин называл подобный сценарий прямым вовлечением Запада в конфликт

Рустем Умеров (Фото: Thomas Niedermueller / Getty Images)

Белый дом все еще рассматривает просьбу Киева снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России, Украина для этого предоставила список соответствующих целей, заявил в интервью CNN глава украинского Минобороны Рустем Умеров.

О планах Киева предоставить Вашингтону список целей в России 27 августа писала Politico со ссылкой на источники. Издание отмечало, что это станет последней попыткой Украины убедить США снять ограничения на применение дальнобойного оружия. Умеров и руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак должны были посетить Вашингтон для переговоров с американской администрацией. В частности, по словам Умерова, Украина настаивает на отмене ограничений по использованию ATACMS.

Власти США полагают, что одобрение запроса Киева не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «сделала недосягаемыми» наиболее важные цели, в том числе места базирования авиации, писала Politico. Однако Киев определил несколько целей, поражение которых счел возможным с помощью американских ракет.

Накануне министры обороны стран ЕС не смогли договориться о снятии запрета на применение западного оружия по территории России. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель связал отсутствие консенсуса с политическими причинами.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что она лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин связывал возможные удары по территории страны с «прямым участием в войне» западных стран, что дает право «действовать аналогичным образом». Он также назвал подобный сценарий «близким к агрессии».