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Политика ,  
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Politico узнало о планах Киева представить США список целей в России

Politico: Киев планирует представить США список целей в России для ударов
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Украина готовится представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список потенциальных целей для ударов дальнобойным оружием, которые, по ее мнению, Киев мог бы поразить, если Вашингтон снимет ограничения на применение вооружений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, осведомленных о действиях украинских властей.

Киев планирует использовать этот список, чтобы предпринять последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России, пишет издание. Украина ранее уже называла Соединенным Штатам некоторые потенциальные цели, новый список, как ожидается, будет более проработанным.

Кремль называет использование западного оружия для ударов свидетельством втягивания Запада в конфликт. В июне Владимир Путин заявил, что Москва может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения.

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Авторы
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