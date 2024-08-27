Politico узнало о планах Киева представить США список целей в России
Украина готовится представить высшим должностным лицам национальной безопасности США список потенциальных целей для ударов дальнобойным оружием, которые, по ее мнению, Киев мог бы поразить, если Вашингтон снимет ограничения на применение вооружений. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, осведомленных о действиях украинских властей.
Киев планирует использовать этот список, чтобы предпринять последнюю попытку убедить Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия на территории России, пишет издание. Украина ранее уже называла Соединенным Штатам некоторые потенциальные цели, новый список, как ожидается, будет более проработанным.
Кремль называет использование западного оружия для ударов свидетельством втягивания Запада в конфликт. В июне Владимир Путин заявил, что Москва может поставить свое оружие в регионы мира, откуда будут наноситься удары по объектам стран, поставляющих Киеву вооружения.
Материал дополняется
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят