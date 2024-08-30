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Военная операция на Украине ,  
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Картаполов пообещал ответ за снятие запрета на удары по России для ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Картаполов
Андрей Картаполов (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Москва жестко ответит на снятие ограничений для Украины на удары по территории России европейским оружием, заявил «РИА Новости» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Так он прокомментировал призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля полностью снять ограничения на атаки Киева по территории России.

«[Ответ России будет] жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу», — сказал Картаполов.

Картаполов также отметил, что иного заявления от Борреля нельзя было ждать. Однако, по его словам, решение будет принимать не глава дипломатии ЕС, а другие политики.

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Фото:Dominika Zarcycka / Global Look Press / Keystone Press Agency

29 августа Боррель заявил, что главы МИД европейских государств не смогли прийти к консенсусу по вопросам снятия ограничений на удары по России при помощи европейского вооружения. Также нерешенным остался вопрос разблокирования €6 млрд на военные поставки по линии европейского «Фонда мира».

Глава европейской дипломатии при этом призвал страны ЕС разрешить атаки по российской территории. Он также отметил, что разрешение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по России не является признаком участия европейских стран в войне с Москвой.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву и считает, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли опасной позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.

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Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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