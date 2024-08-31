СК рассказал о фигурантах коррупционного дела генерала Булгакова

СК завел дело о взятке и превышении полномочий из-за контрактов на строительные работы в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Фигурантами стали три человека. Из-за нарушений на этом объекте арестован замминистра обороны

Дмитрий Булгаков (Фото: Минобороны России)

Уголовное дело по ст. 290 и 285.4 УК (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) расследуется в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, сообщила пресс-служба СК.

Речь идет о контракте на корректировку проектной документации и завершении строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Ранее был арестован замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, привлек к работам по договору на 250 млн руб. с этим объектом подконтрольную фирму — ООО «Нева-Балт СПб».

«В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации», — говорится в сообщении СК.

Дело по ст. 291 УК (дача взятки) завели также в отношении гендиректора частной строительной компании. Ведомство не назвало имен всех фигурантов. Подозреваемые заключены под стражу.

Как писал «Коммерсантъ», контракты на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова стали поводом для возбуждения дела о мошенничестве, фигурантами которого являются Булгаков, гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник замминистра обороны Геннадий Селезнев. Всем им также вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы или особо крупном размере).

Заключение этих контрактов должно было привести к более экономичному расходу электричества, отмечает издание. Однако ООО «Нева-Балт СПб» провело работы по завышенной стоимости, в результате чего субподрядчику необоснованно перечислили аванс в размере около 50 млн руб., считает следствие. Булгаков отрицает причастность к заключению этого контракта, ссылаясь на то, что подписание состоялось спустя два года после его ухода с военной службы. Однако СК считает, что он использовал «обширные связи» в Минобороны, узнал о запланированных работах в Военно-медицинской академии и организовал заключение соглашения с ООО «Нева-Балт СПб».

Булгаков был заместителем министра обороны в 2008–2022 годах. Его отправили в отставку спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения. Генерала задержали по коррупционному делу 26 июля 2024 года, в тот же день его арестовали. Он не признал вину и настаивал на изменении меры пресечения. Другие фигуранты считают обвинения неподтвержденными.