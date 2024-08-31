 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

СК рассказал о фигурантах коррупционного дела генерала Булгакова

Сюжет
Аресты генералов
СК завел дело о взятке и превышении полномочий из-за контрактов на строительные работы в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Фигурантами стали три человека. Из-за нарушений на этом объекте арестован замминистра обороны
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Минобороны России)

Уголовное дело по ст. 290 и 285.4 УК (получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) расследуется в отношении трех бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, сообщила пресс-служба СК.

Речь идет о контракте на корректировку проектной документации и завершении строительно-монтажных работ корпусов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Ранее был арестован замминистра обороны по тылу Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, привлек к работам по договору на 250 млн руб. с этим объектом подконтрольную фирму — ООО «Нева-Балт СПб».

«В период с августа 2021 года по 8 февраля 2023 года генеральный директор общества передавал действовавшим в составе организованной группы представителям военно-строительной компании взятку за согласование представляемых заявок на авансирование работ, непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства, а также общее покровительство, что повлекло необоснованную выдачу аванса строительной организации», — говорится в сообщении СК.

Дело по ст. 291 УК (дача взятки) завели также в отношении гендиректора частной строительной компании. Ведомство не назвало имен всех фигурантов. Подозреваемые заключены под стражу.

Как писал «Коммерсантъ», контракты на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова стали поводом для возбуждения дела о мошенничестве, фигурантами которого являются Булгаков, гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и бывший однокурсник замминистра обороны Геннадий Селезнев. Всем им также вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы или особо крупном размере).

Кого из генералов Минобороны обвинили в коррупции и мошенничестве
Фотогалерея 
Заключение этих контрактов должно было привести к более экономичному расходу электричества, отмечает издание. Однако ООО «Нева-Балт СПб» провело работы по завышенной стоимости, в результате чего субподрядчику необоснованно перечислили аванс в размере около 50 млн руб., считает следствие. Булгаков отрицает причастность к заключению этого контракта, ссылаясь на то, что подписание состоялось спустя два года после его ухода с военной службы. Однако СК считает, что он использовал «обширные связи» в Минобороны, узнал о запланированных работах в Военно-медицинской академии и организовал заключение соглашения с ООО «Нева-Балт СПб».

Булгаков был заместителем министра обороны в 2008–2022 годах. Его отправили в отставку спустя три дня после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных военнослужащих и бытовые условия их размещения. Генерала задержали по коррупционному делу 26 июля 2024 года, в тот же день его арестовали. Он не признал вину и настаивал на изменении меры пресечения. Другие фигуранты считают обвинения неподтвержденными.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Следственный комитет Минобороны госконтракт Дмитрий Булгаков коррупция уголовное дело
Дмитрий Булгаков фото

Дмитрий Булгаков

генерал армии, экс-замминистра обороны России
20 октября 1954 года
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало детали дела экс-главы вещевого управления Минобороны
Политика
В деле о бронежилетах для Минобороны появятся новые фигуранты
Общество
Кого из генералов Минобороны обвинили в коррупции и мошенничестве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
Событие Кэррингтона и геомагнитные бури: как изучают СолнцеРБК и Сбер, 17:44
Иран отверг обвинения в обучении российских военнослужащихПолитика, 17:42
В Калининградской области запустили новый морской терминал в ПионерскомОбщество, 17:38
Сотрудники МЧС локализовали пожар на Бережковской набережной в МосквеОбщество, 17:07
ЦСКА обыграл «Химки» и поднялся на третье место в Российской премьер-лигеСпорт, 16:59
Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской на обвинения в плагиатеСпорт, 16:59
В Харькове и Сумах прозвучали взрывыПолитика, 16:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Левые инициировали процедуру импичмента Эмманюэля МакронаПолитика, 16:34
«Арсенал» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче лидеров АПЛСпорт, 16:30
Соболев не попал в состав «Зенита» на матч с «Пари НН»Спорт, 16:28
Пашинян поблагодарил пограничников России за службу в аэропорту ЗвартноцПолитика, 16:24
Лавров исключил переговоры с Киевом об обмене территорий РоссииПолитика, 16:20
СК рассказал о фигурантах коррупционного дела генерала БулгаковаПолитика, 16:11
В Минобороны назвали потери ВСУ за все время боев в Курской областиПолитика, 15:50