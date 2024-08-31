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Новое правительство 2024 ,  
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ТАСС узнал о новой работе Мединского в Кремле

ТАСС: Мединский станет куратором нового управления Кремля
Сюжет
Новое правительство 2024
Мединский будет курировать управление АП по государственной политике в гуманитарной сфере, созданное в июне. Среди его задач — вопрос «укрепления духовно-нравственных основ российского общества»
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский станет куратором управления по государственной политике в гуманитарной сфере — в культуре и историческом просвещении, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в администрации президента.

«Владимир Мединский станет куратором нового управления», — сказал изданию собеседник.

За каждым помощником президента, как правило, закреплены определенные структурные подразделения администрации президента, работу которых они курируют.

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Владимир Мединский

Управление по государственной политике в гуманитарной сфере было создано в администрации главы государства в июне вместе с еще четырьмя другими. Указом от 26 августа президент России Владимир Путин утвердил положение о его деятельности.

Управление займется формированием и реализацией госполитики в гуманитарной сфере, в том числе в области культуры и исторического просвещения. Оно будет представлять президенту свои предложения в этой области, а также в вопросах «укрепления духовно-нравственных основ российского общества», «сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», говорится в тексте указа.

Также на управление возложены организация и обеспечение взаимодействия президента с органами власти и организациями из подведомственной области и другие функции.

Мединский — доктор исторических наук, соавтор обновленных учебников по истории для российских школ. С 2012 по 2020 год он занимал должность министра культуры, после чего был назначен помощником президента. Его прежний пост заняла Ольга Любимова.

Хотя Мединский не вошел в состав правительства Михаила Мишустина, Путин обещал не оставлять Мединского без работы. «Ему будет чем заниматься, он будет в этой сфере [культуры] трудиться», — говорил глава государства.

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