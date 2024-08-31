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Военная операция на Украине ,  
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WSJ узнала об отказе США отправить на Украину людей для обслуживания F-16

WSJ: США отказались отправить на Украину специалистов по обслуживанию F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Администрация США отказалась отправлять на Украину гражданский персонал для обслуживания F-16 по соображениям безопасности, однако не исключила этого в будущем, пишет WSJ. В конце августа Киев потерял первый переданный истребитель
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Администрация США по соображениям безопасности решила не отправлять на Украину гражданских специалистов для обслуживания полученных Киевом истребителей F-16 и другой американской военной техники, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Президентская администрация отклонила соответствующее предложение военных, пишет издание.

Дискуссии об отправке на Украину американских гражданских специалистов ведутся с начала боевых действий в стране, отмечает WSJ.

Совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке на Украину гражданских подрядчиков для обслуживания F-16 и другого вооружения, но разведывательное сообщество и другие сочли, что сейчас это слишком рискованно, сообщили чиновники, знакомые с обсуждением. В то же время администрация США не исключила отправку гражданских специалистов на Украину в будущем.

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«Это то, что мы рассматриваем, но пока [мы] не приняли никаких решений», — заявил представитель Совета нацбезопасности Шон Сэветт.

Американские власти надеются, что основную ответственность за обслуживание переданных Украине F-16 возьмут на себя европейские страны, передает WSJ.

В конце июля Украина получила первые из обещанных ей истребителей F-16 из Нидерландов. В конце августа украинский Генштаб сообщил о потере первого самолета. Истребитель потерпел крушение «во время захода на цель», летчик погиб.

NYT писала, что самолет могли сбить сами украинские силы из зенитно-ракетного комплекса Patriot. В Пентагоне заявили, что не могут подтвердить это. О том, что F-16 могли поразить из ЗРК по ошибке «из-за дискоординации между подразделениями», заявляла и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Президент Украины Владимир Зеленский после крушения F-16 отправил в отставку командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину он не назвал. Олещук обвинил Безуглую в дискредитации военного руководства страны. После увольнения он процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: «Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно».

Россия осуждает поставки на Украину вооружений странами Запада и другую военную помощь Киеву. Кремль связал получение украинской армией F-16 с повышением эскалации и все большим втягиванием западных стран в конфликт.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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