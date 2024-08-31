Отправленный в отставку командующий ВВС процитировал Залужного
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, которого накануне президент Владимир Зеленский отправил в отставку, процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Зеленский уволил Залужного с поста главкома в феврале этого года.
«Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук в телеграм-канале.
26 августа ВСУ потеряли первый из поставленных западными странами истребитель F-16. Погиб украинский летчик Алексей Месь. В тот день Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по энергообъектам на Украине. Украинский лидер говорил, что Киев применил самолеты F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов по энергообъектам.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выдвинула версию, что F-16 мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot. После этого Олещук обвинил ее в дискредитации военного руководства страны. «Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде», — пригрозил он.
И. о. командующего украинскими ВВС стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, до этого возглавлявший воздушное командование «Центр».
Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики
Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину
Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна
Тепловые сети
в России: комплексный подход к модернизации
Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем
Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят