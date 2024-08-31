Отправленный в отставку командующий ВВС процитировал Залужного

Накануне президент Владимир Зеленский отправил Николая Олещука в отставку. Его увольнению предшествовала потеря ВСУ первого из поставленных западными странами истребителя F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, которого накануне президент Владимир Зеленский отправил в отставку, процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Зеленский уволил Залужного с поста главкома в феврале этого года.

«Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук в телеграм-канале.

26 августа ВСУ потеряли первый из поставленных западными странами истребитель F-16. Погиб украинский летчик Алексей Месь. В тот день Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по энергообъектам на Украине. Украинский лидер говорил, что Киев применил самолеты F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов по энергообъектам.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выдвинула версию, что F-16 мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot. После этого Олещук обвинил ее в дискредитации военного руководства страны. «Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде», — пригрозил он.

И. о. командующего украинскими ВВС стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, до этого возглавлявший воздушное командование «Центр».