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Военная операция на Украине ,  
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Отправленный в отставку командующий ВВС процитировал Залужного

Отправленный в отставку командующий ВВС Олещук процитировал Залужного
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне президент Владимир Зеленский отправил Николая Олещука в отставку. Его увольнению предшествовала потеря ВСУ первого из поставленных западными странами истребителя F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, которого накануне президент Владимир Зеленский отправил в отставку, процитировал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Зеленский уволил Залужного с поста главкома в феврале этого года.

«Как бы тяжело нам ни было, но уже точно не будет стыдно», — написал Олещук в телеграм-канале.

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Политика
Истребитель F-16

26 августа ВСУ потеряли первый из поставленных западными странами истребитель F-16. Погиб украинский летчик Алексей Месь. В тот день Минобороны России отчиталось о нанесении массированного удара по энергообъектам на Украине. Украинский лидер говорил, что Киев применил самолеты F-16, чтобы сбить российские ракеты во время ударов по энергообъектам.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выдвинула версию, что F-16 мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot. После этого Олещук обвинил ее в дискредитации военного руководства страны. «Марьяна, придет время, будете просить прощения перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде», — пригрозил он.

И. о. командующего украинскими ВВС стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко, до этого возглавлявший воздушное командование «Центр».

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Елена Чернышова
Валерий Залужный ВВС F-16 отставка
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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