В Брянской области сбили шестой за день беспилотник

Три БПЛА в регионе были сбиты из антидронового ружья и специального карабина, остальные уничтожили силы ПВО. За прошлые сутки Брянскую область атаковали около десятка дронов

Фото: Google Maps

Силы ПВО около 20:00 сбили беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщает Минобороны.

Около 10:00 и 12:00 в регионе ПВО уничтожила еще два дрона. Другие три, по данным губернатора Александра Богомаза, были сбиты силами Росгвардии «с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском».

Кроме того, утром 31 августа БПЛА был ликвидирован средствами ПВО в Московской области.

По подсчетам РБК, к концу августа число атак дронов на российские регионы (за исключением новых субъектов) с начала спецоперации на Украине превысило 500. Брянская область оказалась по их числу (37) на третьем месте (первое — у Белгородской, 289 сообщений об атаках, второе было у Курской, 38 сообщений).

Однако за последние двое суток, с 30 августа, когда ночью произошла крупнейшая атака БПЛА на российские регионы, количество попыток ударов ими по Брянской области значительно возросло. За день 30 августа регион атаковали около десятка дронов.

Всего в тот день атакам беспилотников подверглись Орловская, Калужская, Рязанская, Московская, Воронежская области. В Пскове БПЛА атаковали военно-гражданский аэропорт, в Севастополе была отражена атака дронов с моря.

Кроме того, 30 августа ФСБ ликвидировала в Брянской области украинскую диверсионную группу, которая готовила теракты на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона. Двоих ее участников убили, пятырых задержали.